Mut zur Hilfe: Bäckertüten mit Hilfsangeboten der Krisendienste Bayern

Wenn ihr euch Brötchen beim Bäcker holt, könnte es sein, dass ihr auf den Tüten eine Telefonnummer lest. Die macht auf die bayerischen Krisendienste aufmerksam. Unter dem Motto #MutZurHilfe gehen ab heute 350.000 Bäckertüten mit Informationen zu Hilfsangeboten über die Ladentheken. An der Aktion beteiligen sich auch 31 Bäckerfilialen in Oberfranken. Bäckereien auf dem Land oder in den Städten seien ein wichtiger sozialer Treffpunkt, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Die Kooperation mit den Bäckern sei deshalb von unschätzbarem Wert bei der Hilfe in seelischer Not.