MUT – Mädchen und Technik: Digitales Herbstferienprogramm

Sanierungen in Marktredwitz: Dorfwaage und Bushäuschen aufgehübscht

Dass Klimaschutz wichtig ist, beachten mittlerweile viele Städte in der Region. Auch im Hofer Bauausschuss ist es gestern Thema (…)

Bauausschuss in Hof: Klimaschutz als wichtiger Aspekt

Smartes Fichtelgebirge: Bürgerwerkstatt am 18. Oktober

Vieles ist in den vergangenen Monaten digitaler geworden, der Landkreis Wunsiedel will noch mehr. Das Smarte Fichtelgebirge startet in (…)