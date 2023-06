Die Pandemie hat in vielen Branchen Spuren hinterlassen. Viele Geschäfte mussten in dieser Zeit schließen, weil sie keinen Umsatz gemacht haben. Einen ganz anderen Weg hat die Fleischhauerei Vider in Schwarzenbach an der Saale genommen. Sie hat mitten in der Krise ihren Betrieb gegründet und steht bis heute gut da.

Dafür hat die Metzgerei jetzt den „Zukunftspreis 2023“ der Handwerkskammer für Oberfranken in der Kategorie „Mut in der Krise“ erhalten.