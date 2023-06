Musterhaussiedlung statt Wald: LBV gegen Ziegler-Pläne bei Tirschenreuth

Die bayerische Staatsregierung will eigentlich den Flächenverbrauch im Freistaat deutlich reduzieren. Bauvorhaben, bei der ganze Waldflächen verschwinden sollen, wirken da wie aus der Zeit gefallen. Bei Tirschenreuth soll genau das passieren. Die Ziegler Group plant auf 37 Hektar ein Holz-Kompetenzzentrum mit Holz-Musterhaussiedlung und hat dafür schon das Ok vom Stadtrat erhalten. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) übt deshalb massive Kritik.

Es ist geradezu paradox in einem Moorgebiet Holzhäuser zu bauen und das noch als Beitrag zum Klimaschutz zu verkaufen, sagt dazu der Oberpfälzer LBV-Bezirksgeschäftsführer Christoph Bauer. Denn für das Projekt der Ziegler Group müssten 30 Hektar Stadt-Waldfläche gerodet werden. Der LBV will bei der Regierung der Oberpfalz ein Raumordnungsverfahren erreichen. Das kommt bei überregional bedeutsamen Raumeingriffen in Frage, ist zwar nicht rechtsverbindlich, kann aber das Projekt positiv oder eben negativ bewerten. Laut LBV ist das geplante Holz-Kompetenzzentrum bei Tirschenreuth auf jeden Fall ein gewaltiger Eingriff in die Tier- und Pflanzenwelt, ins Klima, in die Siedlungsstruktur, Landschaft und in die Rohstoffgewinnung.

(Symbolbild)