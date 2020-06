Musterfeststellungsklage gegen Sparkasse Vogtland

Die Verbraucherzentrale Sachsen hat beim Oberlandesgericht Dresden Musterfeststellungsklage gegen die Sparkasse Vogtland eingereicht. Laut Informationen der Freien Presse ist es die vierte derartige Klage in Sachsen in Sachen Prämiensparverträgen: Wie bei den Sparkassen Leipzig, Erzgebirge und Zwickau sollen auch die Prämiensparer im Vogtland die Möglichkeit bekommen, die ihnen zustehende Zinsnachzahlung aus den Langzeitsparverträgen „Prämiensparen flexibel“ zusammen mit der VZS einzuklagen, so Vorstand Andreas Eichhorst. Dabei geht es laut VZS um Nachzahlungsansprüche zwischen 300 und 12.000 Euro pro Vertrag. Das geht aus Gutachten zu mehr als 350 Verträgen hervor, die seit 2019 überprüft wurden. Die Verbraucherschützer rechnen damit, dass sich im Vogtland deutlich mehr als 1.000 enttäuschte Sparkassenkunden der Musterfeststellungklage anschließen werden.