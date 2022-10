Musk finanziert Starlink-Internet für Ukraine weiterhin

Kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine stellte Elon Musk dort Satelliten-Internet bereit. Doch der Dienst, der für die ukrainische Armee (…)

Musks SpaceX: Kein Geld mehr für Starlink-Dienst in Ukraine

Mehr als 80 Raketen hat Russland am Montag auf Kiew und andere Städte gefeuert. Am Dienstag gingen die Angriffe weiter. Ziel war vor (…)

Russland will all seine gesteckten militärischen Ziele erreichen. Daran lässt Außenminister Sergej Lawrow keinen Zweifel. Die Tür für (…)

Ukraine zu Weltgemeinschaft: Russische Annexion verurteilen

Erneut sind Russlands Handlungen in der Ukraine Thema bei den Vereinten Nationen in New York. Die Abstimmung über eine Resolution wird (…)