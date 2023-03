Musikschulen in Stadt- und Landkreis Hof: Staatliche Zuschüsse steigen um eine Million Euro

Bei den aktuell hohen Preisen für Sprit, Strom und Lebensmittel ist bei vielen Sparen angesagt. Da bleibt oft nicht viel Geld für andere Dinge übrig, zum Beispiel für den Musikunterricht. Die Musikschulen in Stadt und Landkreis Hof können sich jetzt aber freuen: Sie bekommen mehr Geld. Konkret steigt der staatliche Zuschuss um eine Million Euro. Das teilt der hochfränkische SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt nun mit. Er begrüßt diesen Schritt: Musikunterricht dürfe nicht am Geldbeutel der Eltern scheitern, so Adelt. Nach Ansicht des SPD-Politikers werden auch die Musikschule der Hofer Symphoniker und der VHS Hofer Land von den höheren Zuschüssen profitieren.