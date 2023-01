Musikschule in Hof: Schnupperkurse für die Kleinsten

Für Kinder ist es viel einfacher, etwas Neues zu lernen als für uns Erwachsene. Das fängt bei Fremdsprachen an, gilt aber auch für Musik. Die Musikschule der Hofer Symphoniker bietet daher auch in diesem Jahr Eltern-Kind-Kurse für Babys und Kinder bis zu vier Jahren an. Eine Musikpädagogin führt die Kleinen immer dienstags im Beisein einer Begleitperson ans Musizieren heran. Die Schnupperkurse für die Musikzwerge, die Musikwichtel und die Musikriesen finden allesamt am 17. Januar statt. Auch für das Schnuppern müsst ihr euch verbindlich anmelden.

Musikzwerge: Schnuppertermin: Di. 17.01.2023, 10 bis 10:50 Uhr

Musikwichtel: Schnuppertermin: Di. 17.01.2023, 16 bis 16:50 Uhr

Musikriesen: Schnuppertermin: Di. 17.01.2023, 17 bis 17:50 Uhr