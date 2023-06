Musikfestival Rock im Park beginnt

Drei Tage Musik, tanzen und feiern: Mit Rock im Park hat in Nürnberg eines der größten Musikfestivals in Deutschland begonnen. Bereits vor den Auftritten der ersten Bands stimmten sich Musikfans am Freitag auf den Campingplätzen auf das Open-Air-Spektakel ein. Manche hatten da schon eine partyreiche Nacht verbracht. Viele Besucherinnen und Besucher waren bereits am Donnerstag angereist – mit Zelten, Bollerwagen und der ein oder anderen Kiste Bier.

Die Veranstalter erwarten in diesem Jahr rund 60 000 Feiernde auf dem ehemaligen NS-Reichparteitagsgelände – und damit weniger als im vergangenen Jahr. Rund 70 Bands sollen bis Sonntag auf drei Bühnen den Fans einheizen, darunter Kings of Leon, Die Toten Hosen und die Foo Fighters. Diese spielen zeitversetzt auch beim Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel.