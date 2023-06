Musik parallel in Selb, Hohenberg und Asch: Europatage der Musik

Seit Mitte Mai laufen die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen. Teil davon sind die Europatage der Musik an diesem Wochenende. Heute finden ab 9 Uhr parallel Musikveranstaltungen in Selb, Asch und Hohenberg an der Eger statt. Einige Künstler treten im Laufe des Tages in verschiedenen Locations auf. Gefeiert wird in Selb am Grafenmühlweiher und am Martin-Luther-Platz, in Asch am Markt auf dem Postplatz und im Garten des Porzellanikons in Hohenberg an der Eger. Ab 19 Uhr findet außerdem ein Festkonzert im Rosenthal-Theater statt. Die Europatage der Musik enden morgen mit zwei Konzerten von deutsch-tschechischen Gruppen am Grafenmühlweiher in Selb. Los geht’s es um 10:30 Uhr. Mehr Infos gibt’s hier.