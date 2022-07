Museumserweiterung Mödlareuth: Oberfrankenstiftung überreicht Bescheid an Hofer Landrat

Immer mehr Menschen strömen jährlich in das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth, um sich über die Geschichte der ehemaligen innerdeutschen Teilung zu informieren. Aus diesem Grund wird das Museum Stück für Stück erweitert. Aktuell werden die Außenanlagen neu gestaltet und dazu neue Wege angelegt und Bodenarbeiten durchgeführt. Im zweiten Bauabschnitt soll der Museumsneubau beginnen. Im Zuge der steigenden Baukosten, wird das Projekt mit einer Summe von rund 22 Millionen Euro teurer als gedacht. Die Oberfrankenstiftung hat sich jedoch bereiterklärt, die Museumserweiterung finanziell zu unterstützen. Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz hat am Vormittag einen Bescheid in Höhe von 4 Millionen Euro an den Hofer Landrat Oliver Bär übergeben. Das Außengelände soll noch heuer fertiggestellt werden – der Museumsneubau kann im kommenden Jahr beginnen.