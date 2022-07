Museumserweiterung Mödlareuth: Finanzspritze von der Oberfrankenstiftung

Wer sich über die ehemalige innerdeutsche Teilung informieren möchte, fährt in der Region wahrscheinlich zuerst ins Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth. Weil jährlich deutlich mehr Besucher kommen als ursprünglich geplant, muss sich das Museum vergrößern. Eine Erweiterung ist schon in Planung. Noch werden allerdings die Außenanlagen neugestaltet. Es werden neue Wege angelegt und Bodenarbeiten für den Außen-Ausstellungsbereich durchgeführt. Hofs Landrat Oliver Bär zum weiteren Vorgehen:

Nachdem die Baupreise immer weiter steigen, wird das Projekt teurer als ursprünglich gedacht. Die Oberfrankenstiftung hat sich daher bereiterklärt, die Museumserweiterung finanziell zu unterstützen. Am Vormittag (11 Uhr) will der Landkreis Hof bei einem Vor-Ort-Termin weitere Details bekannt geben.