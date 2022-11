Museumserweiterung in Mödlareuth: Vorarbeiten für zweiten Bauabschnitt laufen

Für rund 22 Millionen Euro erweitert der Landkreis Hof das Deutsch-Deutsche Museum im ehemals geteilten Dorf Mödlareuth. Die Arbeiten im Außenbereich gehen gut voran und sollen spätestens im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. In einem zweiten Bauabschnitt soll ein neues Museumsgebäude auf dem Gelände entstehen. Die Vorarbeiten dafür haben jetzt begonnen. Museumsleiter Robert Lebegern:

Im Zuge dieser Digitalisierung entsteht in der Nähe von Mödlareuth außerdem eine neuer Funkmast für ein besseres Handynetz. Die Museumserweiterung ist unter anderem nötig geworden, weil die Besucherzahlen in den letzten Jahren so stark angestiegen sind. Bis alle Baumaßnahmen abgeschlossen sind wird es voraussichtlich bis 2024 dauern.