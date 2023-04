Museum Georg Schäfer zeigt Bilder von Caspar David Friedrich

Eine neue Ausstellung im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt zeigt von Sonntag an 41 Werke des Romantik-Künstlers Caspar David Friedrich. Im Vordergrund der Schau bis 2. Juli stehen Stimmungsauslöser in der Landschaftsmalerei. Auch das berühmte Bild «Wanderer über dem Nebelmeer» ist zu sehen. Neben Werken Friedrichs umfasst die Ausstellung etlich weitere Naturbilder von Künstlern wie Jan von Goyen und Carl Gustav Carus. Ab August soll die Ausstellung im Kunst Museum Winterthur zu sehen sein.

Caspar David Friedrich gilt als bedeutendster Landschaftsmaler der Romantik. Er wurde 1774 in Greifswald geboren und lebte einen Großteil seines Lebens in Dresden, wo er 1840 starb.