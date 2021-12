Museum Bayerisches Vogtland: Wärschtlamo-Ausstellung verlängert

Das 150. Wärschtlamo-Jubiläum sollte dieses Jahr eigentlich ein großes Fest werden. Wegen Corona sind die Feierlichkeiten in Hof aber (…)

Wie in anderen Kommunen, musste auch in Hof die Bürgerversammlung ausfallen. Heute (Freitag, 17.12.) findet die digitale Bürgerstunde (…)

Ersatz für Bürgerversammlung: Online-Bürgerstunde heute in der Stadt Hof

Stadtratssitzung Hof: Grünes Licht für Gelbe Tonne ab 2024

In rund zwei Jahren könnt ihr euch auch in Hof den Weg zum Wertstoffcontainer sparen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung (…)