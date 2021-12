Museum Bayerisches Vogtland: Nur noch sonntags geöffnet

Für Museen in Bayern brauchen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Schnelltest. Das Museum Bayerisches Vogtland hat jetzt seine Öffnungszeiten angepasst.

Im Dezember hat das Museum Bayerisches Vogtland nur noch an den Sonntagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das teilt die Stadt Hof mit.

Auch das Reinhart-Cabinett passe seine Öffnungszeiten an. Es hat morgen (SO) und nächsten Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Neben der 2G-Plus Regel gelten in den Einrichtungen die gängigen Abstandsregeln und die FFP2-Maskenpflicht.