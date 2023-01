Museen auf Schloß Voigtsberg: Diebe stehlen seltene Quartette

In Museen gibt es viele wertvolle Ausstellungsstücke, bei denen manche vielleicht auf dumme Ideen kommen könnten. In den Museen auf Schloß Voigtsberg in Oelsnitz haben Unbekannte vor dem Jahreswechsel zwei seltene Quartettspiele gestohlen. Wie es in der Mitteilung des Museums heißt, seien sie bei Sammlern sehr beliebt. Die Tat hat sich wohl am 28. oder 29. Dezember während der Öffnungszeiten ereignet. Die Quartette haben die Täter aus einer Vitrine der Sonderausstellung entnommen. Weil es sich bei dem Diebstahl auch um einen Schaden für die Allgemeinheit handelt, wurde eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt.

Es handelt sich um das Quartett „Vom Weltkrieg zum Dritten Reich“ der Firma Hausser, bestehend aus 48 Karten in einer Pappschachtel, und um das „Führer-Quartett“ des Verlages A. Lehner, welches in einem hervorragenden Zustand ist.Für Hinweise stehen die Polizeidirektion Oelsnitz/Vogtl. unter (037421) 430 und die Museen Schloß Voigtsberg unter (037421) 729484 zur Verfügung.