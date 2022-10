Munich Re hält trotzHurrikan-Schäden an Gewinnziel fest

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hat trotz eines Milliardenschadens durch Hurrikan «Ian» im dritten Quartal voraussichtlich schwarze Zahlen geschrieben. Nach einem erwarteten Quartalsgewinn von etwa einer halben Milliarde Euro hält der Vorstand an seinem Ziel fest, im Gesamtjahr einen Überschuss von 3,3 Milliarden Euro zu erreichen, wie der Konzern am Freitag in München mitteilte. Dies hänge jedoch von erwarteten positiven Sondereffekten vor allem bei der Kapitalanlage ab.

Die Folgen von Hurrikan «Ian» dürften die Munich Re den Angaben zufolge etwa 1,6 Milliarden Euro kosten. Allerdings sei diese Schätzung noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.