Multifunktionszentrum an der Bleaml-Alm: Baubeginn nächstes Jahr

Neuigkeiten zum Multifunktionszentrum an der Bleaml-Alm. Fichtelbergs Bürgermeister gibt in der letzten Gemeinderatssitzung den aktuellen Stand zu den Planungen durch. Der Nordbayerische Kurier berichtet. Der Bauantrag für das Sport- und Freizeitzentrum ist mittlerweile durch. Nächstes Jahr soll Baubeginn sein. Jetzt stehen als nächstes die Architektenausschreibung und Vorbereitungen am Grundstück an. In der Gemeinderatssitzung sind auch die ersten Entwürfe zum Aussehen des Zentrums auf den Tisch gekommen. Geplant ist eine Holzfassade und insgesamt ein modernes Gebäude mit „Wohlfühlcharakter“. Der Zweckverband Seilbahn wird für das Multifunktionszentrum etwa drei Millionen Euro zahlen.