Münster-Mittelschule Hof: 1. Oberfränkischer Inklusionstag

Der heutige Tag steht in der Region Hof unter dem Motto Inklusion. Beim 1. oberfränkischen Inklusionstag öffnen heute ab 8 Uhr verschiedene Schulen und Kitas ihre Türen und geben Einblicke in die Arbeit. Ab 11:30 Uhr gibt es dann ein großes Programm in der Münster-Mittelschule in Hof. Hier könnt ihr eine Ausstellung verschiedener Institutionen sehen. Um 13 Uhr findet die eigentliche Eröffnung statt unter anderem mit Grußworten der Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Bis 16:30 Uhr geht das Programm, dass sich vor allem um die Themen Vielfalt und Inklusion dreht.