Münchner Uni-Klinik eröffnet neuen Campus Innenstadt

München (dpa/lby) – Die Zahl der Organspender in Bayern ist 2021 bisher im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen. Wie (…)

Zahl der Organspender in Bayern leicht gestiegen

Zimmerbrand in Klinik: Keine Verletzten

Bad Abbach (dpa/lby) – Ein Brand in einem orthopädischen Krankenhaus in Niederbayern ist am Mittwoch glimpflich verlaufen. Es kam (…)