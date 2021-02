Münchner Polizei bringt schwangere Frau ins Krankenhaus

München (dpa/lby) – Das deutschlandweite Anti-Pädophilie-Projekt «Kein Täter werden» bietet ab sofort auch in München kostenlose (…)

Anti-Pädophilie-Projekt startet zweiten Standort in Bayern

Legau (dpa/lby) – Ganz alleine und nur leicht bekleidet ist ein dreieinhalb Jahre altes Mädchen durch ein Dorf in Schwaben (…)

3-Jährige auf der Straße: Frau bringt sie in Sicherheit

Vier Polizisten bei Festnahme in Neuburg verletzt

Neuburg (dpa/lby) – Bei der Festnahme eines 20 Jahre alten Mannes in Neuburg an der Donau sind am Donnerstag vier Polizisten (…)