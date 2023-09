Münchner Pfarrer Schießler: Kirche kein «Päderasten-Club»

Der Münchner Pfarrer und Buchautor Rainer Maria Schießler will das Image der Kirche bei Jugendlichen aufpolieren. «Wir wollen zeigen, das ist die Kirche. Vor Kurzem war ich mit einer Jugendgruppe in Venedig – davon werden die noch jahrelang reden», sagte er der Münchner «Abendzeitung» (Freitagsausgabe). «Wir sind ausgebildete Pädagogen, Kultur-Förderer und wollen den Jungen auch eine gewisse Entspannung bieten. Wir sind eben nicht, wie viele denken, dieser Päderasten-Club aus lauter notgeilen Pfarrern.»

Schießler gilt als sehr liberaler Katholik – einigen sogar als Kirchenrebell – und als einer der bekanntesten katholischen Geistlichen in Deutschland. Er hat verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem über seine Arbeit als Bedienung auf dem Münchner Oktoberfest von 2006 bis 2012 und von 2015 bis 2018.

Auch das Erzbistum München und Freising, in dem Schießler tätig ist, steht immer wieder im Zentrum des nicht enden wollenden Skandals um sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche. Nach der Vorstellung eines Missbrauchsgutachtens der Erzdiözese traten allein in München tausende Menschen aus der Kirche aus.

2022 traten in Bayern insgesamt 153.586 Menschen aus der katholischen Kirche aus. Auch bundesweit gab es mit mehr als einer halben Million Kirchenaustritten einen Negativrekord.

«Ich habe bei mir viele Familien mit Kindern und keinen Silbereisen-Club voller Senioren. Aber natürlich haben wir gerade die zwischen 17 und 25 Jahren verloren», sagte Schießler und betonte: «Es muss ein Gespräch entstehen. Das Erste, was ich bieten kann, ist eine Sinnes- und Geistesgemeinschaft. Wir sind zwar kein Fußballstadion, aber dafür ist dort das Spiel nach 90 Minuten vorbei – bei uns geht es weiter. Wir sind aber auch kein Automobilclub und sagen: Hier ist unsere Leistungspalette, suche dir etwas aus.»