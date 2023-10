Münchner «Löwen» verlieren 0:1 in Ulm – Lang verletzt

Der leichte Aufwärtstrend des TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga ist schnell wieder gestoppt worden. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci verlor am Dienstag mit 0:1 (0:1) beim heimstarken Aufsteiger SSV Ulm. Vor 17.000 Zuschauern im Donaustadion gerieten die «Löwen» durch Bastian Allgeier bereits nach neun Minuten in Rückstand. Seine Flanke senkte sich – möglicherweise durch eine Windböe begünstigt – hinter dem überraschten Marco Hiller ins Tor. In einer spannenden Partie fehlte den Gästen dann die Durchschlagskraft.

«Das ist schade, dass wir so unglücklich in Rückstand geraten», sagte Jacobacci bei MagentaSport. Nach der Pause vermisste er bei seinem Team die Geduld. «Diese Ungeduld war nicht gut.»

Die Münchner, die erst am Spieltag angereist waren, fielen in der Tabelle auf den elften Platz zurück. Aufsteiger Ulm verbesserte sich am Dienstagabend durch den vierten Heimsieg in Folge auf Rang zwei. Für 1860 geht es am Samstag mit einem Heimspiel gegen Dynamo Dresden weiter. Neben der Niederlage bitter für die «Löwen»: Verteidiger Niklas Lang musste in der ersten Hälfte verletzt vom Platz.