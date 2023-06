Top-Golfer Paul muss Start in München verletzt absagen

Der deutsche Top-Golfer Yannik Paul muss auf seinen Start an der BMW International Open in München verletzungsbedingt verzichten. Das teilte der 34-Jährige am Donnerstag mit. «Ich bin absolut am Boden zerstört», übermittelte Paul, den eine Hüftverletzung stoppt. «Ich habe alles versucht, aber die Schmerzen haben es unmöglich gemacht.»

Wie Nick Bachem (Neunkirchen-Seelscheid/23 Jahre), Maximilian Kieffer (Düsseldorf/32) und Marcel Siem (Ratingen/42) konnten der aufstrebende Golfer aus Mannheim im vergangenen Dreivierteljahr ein Turnier der DP World Tour gewinnen. Er galt auch in Eichenried bei München als Kandidat auf eine Topplatzierung. Wie Siem macht sich Paul Hoffnungen auf eine Nominierung für den prestigeträchtigen Ryder Cup.

Das Traditionsturnier dauert bis zum Sonntag. Von den insgesamt 2 Millionen Dollar (rund 1,8 Millionen Euro) Preisgeld bekommt der Sieger 340.000 Dollar (rund 310.000 Euro). Titelverteidiger ist der Chinese Li Haotong.