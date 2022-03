Münchner Basketballer Weiler-Babb aus Krankenhaus entlassen

Nach seinem Unfall hat Basketball-Profi Nick Weiler-Babb vom FC Bayern München das Krankenhaus verlassen. «Mir geht es besser», schrieb der 26 Jahre alte US-Amerikaner am Freitag in den Sozialen Netzwerken und bedankte sich für den Zuspruch der vergangenen Tage. Der Aufbauspieler war im Bundesligaspiel am Mittwochabend gegen die Hamburg Towers (86:75) bei einem Dunkversuch gestürzt. Weiler-Babb verlor das Bewusstsein und musste mit einer Trage vom Parkett gebracht werden. Prellungen und eine schwere Gehirnerschütterung wurden diagnostiziert.