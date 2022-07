Münchner Arp soll fest zu Holstein Kiel wechseln

Der Münchner Stürmer Fiete Arp soll fest zu Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wechseln. Der 22-Jährige war bereits in der vergangenen Saison vom FC Bayern an die Kieler verliehen worden. Nun will er komplett zu den Schleswig-Holsteinern wechseln.

«Ich hoffe, dass wir zeitnah zu einer Entscheidung im Fall Fiete Arp kommen können», sagte Sportchef Uwe Stöver den «Kieler Nachrichten» (Freitag). Die Vertragsauflösung bei den Bayern ist noch nicht erfolgt. Er habe für Arp eine «Gastspielgenehmigung bis zum 3. Juli erwirkt», sagte Stöver.

Derzeit bereitet sich die Mannschaft im Trainingslager in Zell am See in Österreich auf die neue Saison vor. Arp wird am Samstag mit den Kielern beim Testspiel gegen den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC dabei sein. Am Tag danach reist die Mannschaft zurück.

In der vergangenen Saison hat Arp 24 Zweitliga-Spiele für die Kieler bestritten und zwei Tore erzielt. Sein Vertrag in München läuft im Sommer 2023 aus.