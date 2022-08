München und Bad Lobenstein: ver.di Bayern verurteilt Angriffe auf Journalisten

Gleich zwei Angriffe auf Journalisten haben in den vergangen Tagen für viel Empörung gesorgt: Weil er einen Journalisten der Ostthüringer Zeitung in Bad Lobenstein angegriffen haben soll, ermittelt die Kriminalpolizei in Saalfeld gegen den Bürgermeister Thomas Weigelt. In München ist auch ein Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunk angegriffen worden. Nun äußert sich die Gewerkschaft ver.di Bayern in einer Pressemeldung zu den Vorfällen.

Die Attacke sei nicht nur ein Angriff auf einen einzelnen Journalisten, sondern auch auf unsere freie Gesellschaft und damit nicht zuletzt auch ein Angriff auf jeden Einzelnen von uns – so das Statement von Luise Klemens, Landesbezirksleiterin von ver.di Bayern. Ver.di fordert in der Mitteilung ebenfalls, dass Medienvertreter bei ihrer Berufsausübung besser geschützt werden müssen. Außerdem stellt die Gewerkschaft fest, dass es gerade im Zusammenhang mit Corona immer häufiger zu Übergriffen auf Journalisten komme. So war auch der BR-Reporter nach einer Corona-Pressekonferenz attackiert worden.

Das Foto zeigt den Journalisten Peter Hagen, der kürzlich vom Bad Lobensteiner Bürgermeister angegriffen worden sein soll.