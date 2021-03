München richtet Pop-up-Radwege dauerhaft ein

München (dpa/lby) – Die Landeshauptstadt München wandelt vier der im Zuge der Corona-Pandemie eingerichteten Pop-up-Radwege in dauerhafte Radl-Streifen um. Dies hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats am Mittwoch vorbehaltlich der Zustimmung der Vollversammlung beschlossen. Die Abschnitte werden ab April weiß markiert und orientieren sich an den Gelbmarkierungen aus dem vergangenen Jahr. Sie berücksichtigen aber auch die Ergebnisse der Evaluation und das Feedback von Anwohnern, Gewerbetreibenden, Verbänden und Bürgern.

Die Weißmarkierungen ihrerseits sollen später langfristigen Lösungen weichen. Für zwei weitere Streckenabschnitte wurden bereits bauliche Maßnahmen beschlossen. München hatte die Radwege im vergangenen Jahr zunächst erprobt. Bis zum 31. Oktober 2020 gab es auf fünf gelb markierten Strecken mehr Platz für Radler, um Mindestabstände zu garantieren und Unfälle zu vermeiden.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) lobte die Entscheidung, forderte aber weitere Schritte. «Die Radfahrenden brauchen dringend lückenlose und vor allem sichere und geschützte Radwege in der ganzen Stadt.»

© dpa-infocom, dpa:210317-99-860925/2