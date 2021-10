München: Mann am Gleis angegriffen, Zug muss notbremsen

München (dpa/lby) – Ein Mann hat einen 57-Jährigen am Münchner Hauptbahnhof von hinten gestoßen, sodass dieser fast vor einen einfahrenden Zug gefallen ist. Der 57-Jährige sei durch den Angriff und ein anschließendes kurzes Gerangel gestrauchelt und an die Bahnsteigkante gestürzt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der Zugführer habe daraufhin eine Schnellbremsung eingeleitet.

Der 57-Jährige wartete den Angaben zufolge vor dem Vorfall am Donnerstagmorgen mit seiner Frau und seinem Sohn auf einen Zug. «Völlig unerwartet» griff ihn dann laut Polizei ein stark alkoholisierter 34-Jähriger an und beleidigte ihn. Der Jüngere habe «wuchtig mit beiden gestreckten Armen von hinten» gegen den Rücken des 57-Jährigen gestoßen.

Beide hätten keinerlei Verbindung zueinander, teilte die Polizei mit. Der jüngere Mann sei wegen ähnlicher Delikte bereits auffällig geworden und habe sich gegen seine Festnahme gewehrt. Er müsse sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Ein Test habe gezeigt, dass der Mann etwa zwei Promille Alkoholwert im Blut hatte.

