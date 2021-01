München kritisiert ausbleibende Impfstofflieferung: «Chaos»

München (dpa/lby) – Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat «chaotische Zustände» bei der Impfstofflieferung kritisiert. Entgegen der Ankündigung des Freistaats, die lokalen Impfzentren regelmäßig jeden Dienstag und Freitag mit Corona-Impfstoff zu beliefern, habe die Stadt die für Freitag zugesagten 3500 Impfdosen nicht erhalten, teilte das Rathaus mit.

Mit dem noch vorhandenen Impfstoff könne gerade so sichergestellt werden, dass übers Wochenende die notwendige Zweitimpfung der ersten geimpften Einwohner erfolgen könne. «Wir können nur verimpfen, was uns an Impfstoff zur Verfügung gestellt wird», erläuterte Reiter. «Diese chaotischen Zustände, dass Impfdosen angekündigt, dann aber nicht geliefert werden, müssen unverzüglich beendet werden.»