München bereitet sich auf Fan-Ansturm bei Fußball-EM vor

München (dpa) – München bereitet sich bei der Fußball-EM auf einen Zuschauer-Ansturm vor. Dazu werde auf dem offiziellen Fan-Fest im Olympiapark wie bei der WM 2006 eine große Leinwand im Olympiasee aufgebaut. Vor diesem und anderen Bildschirmen sollen täglich rund 25 000 Anhänger die Partien verfolgen können. Wenn das nicht reicht und die DFB-Elf im Turnier weit kommt, werde ein Truck zusätzlich eine Leinwand unter das Dach des Olympiastadions fahren.

Sollten die Niederländer ihr Viertelfinale in München bestreiten – und entsprechend viele Oranje-Fans anreisen – oder Deutschland ins EM-Finale kommen, werde der Truck auf den Rasen des Stadions gefahren, so dass dann bis zu 45 000 Fans die Partien sehen könnten. Das gaben die Verantwortlichen des Fan-Fests am Dienstag in München bekannt.

EM-Botschafter und DFB-Organisationschef Philipp Lahm hofft auf ein reges Interesse schon vom ersten Spieltag an und setzt dabei auf den attraktiven Turnierauftakt der deutschen Mannschaft. «Ich habe mir die Frage gestellt, ob die mobile Leinwand schon für die ersten Spiele gegen Frankreich und Portugal zur Verfügung steht», bemerkte er. Auch wenn noch 100 Tage bis zur EM blieben, betonte Lahm: «Bei mir ist definitiv Vorfreude da, bei unserem Team auch.»