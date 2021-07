Münchberg: Verkehrsfreigabe für Südumgehung

Mehr Impfen durch weniger Bürokratie oder lange Wartezeiten auf einen Termin: Das ist auch in dieser Woche bei Sonder-Impfaktionen in (…)

Einfach & unbürokratisch: Sonder-Impfaktionen in der Region

Ein abgebrochener Notruf, ein kaputtes Motorrad und eine Schusswaffe in einem Maisfeld, aber vom Fahrer keine Spur: Ein Motorradunfall (…)

Nach Sperrung: Alsenberger Durchlass ab Mittag wieder frei

In Köditz stand der Fußballplatz unter Wasser und die Straßen waren überschwemmt. Aber auch in Hof hat der Starkregen am vergangenen (…)