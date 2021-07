Münchberg: Sommerferien werden für Schwimmkurse genutzt

Geschlossene Hallen- und Freibäder – in der Corona-Pandemie sind reihenweise Schwimmkurse ausgefallen. Die Folge: Immer weniger Kinder können richtig schwimmen. Die Sommerferien sollen jetzt dafür genutzt werden, die Defizite aufzuholen. In Münchberg öffnet das Hallenbad am 23. August für Schwimmkurse. Der Ortsverband Münchberg der DLRG , die Schwimmabteilung des Turnvereins Münchberg und die Wasserwacht bieten jeweils zwei Schwimmkurse an, sodass rund 90 Kinder noch in diesem Sommer schwimmen lernen können. Ab dem 20. September hat das Hallenbad in Münchberg wieder regulär geöffnet.