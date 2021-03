Münchberg: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Dass sich vor allem Unfälle mit E-Bikes häufen, hat zuletzt auch die Verkehrsstatistik aus Hof gezeigt. Gestern hat es aber mit einem Rennradfahrer in Münchberg schwer gekracht. Er ist in der Stammbacher Straße in Richtung Kulmbacher Straße unterwegs gewesen. An der Einmündung ist der Radfahrer ungebremst in die Kulmbacher Straße eingefahren und hat dabei die Vorfahrt missachtet. Ein PKW-Fahrer, der stadteinwärts unterwegs gewesen ist, hat den Radfahrer frontal erfasst – dieser wurde hochgeschleudert und ist auf dem Dach des Autos liegen geblieben. Mit schweren Verletzungen ist der 57-jährige Rennradfahrer ins Klinikum gekommen. Der PKW-Fahrer hat sich bei dem Unfall nicht verletzt. Der Schaden liegt bei fünfeinhalb tausend Euro.