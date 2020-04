Münchberg: Neues Fachmarktzentrum soll kommen

Aktuell haben die meisten Geschäfte wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen – in Münchberg plant man derweil für die Zukunft. Der Stadtrat hat jetzt den Weg für ein Fachmarktzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in der Wilhelmstraße geebnet. Die nächsten Schritte sind nun die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Erstellung eines Bebauungsplans. Laut Bürgermeister Christian Zuber, dürfte das etwa ein Jahr in Anspruch nehmen. Erste Interessenten für die innerstädtische Einkaufsfläche im Bereich des Kreuzbergs gibt es bereits: neben einer Drogerie, einem Getränke- und einem Baumarkt, will der Discounter Lidl dort einen zweiten Standort eröffnen.