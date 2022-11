Münchberg; Erster Pop-Up-Laden öffnet

Pop-Up-Stores, also zeitlich begrenzte Läden – dieser Trend hat es auch zu uns in die Region geschafft. In Hof gibt es zum Beispiel seit kurzem einen Concept-Store der Künstlerkolonie Fichtelgebirge. In Münchberg wird heute Nachmittag (16 Uhr) ein neuer Pop-Up-Store eröffnet. Geschäftsführerin ist Melanie Wirth. Sie bietet in dem Laden Taschen aus veganem Kaktusleder an, die fair und per Hand in Hof produziert werden. Außerdem gibt es in dem Laden auch vegane und nachhaltige Naturkosmetik und Nahrungsergänzungsmittel. Der Laden befindet sich in der Münchberger Lindenstraße. Das Ganze gehört zum Kulcity-Projekt der Stadt Münchberg. Das soll Leerstände bekämpfen, unter anderem eben durch solche Maßnahmen. Der Laden von Melanie Wirth wird nun erstmal zwei Monate in Münchberg sein.

Öffnungszeiten: Do + Fr 12-18 Uhr und Sa 10-13 Uhr