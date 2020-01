Münchberg: Drogenfund im Flixbus

Immer wieder ist das Hofer Bahnhofsviertel im Fokus von Vandalen. Bereits an Silvester hatten Unbekannte am Sophienberg und in der (…)

Hof: Mann randaliert in Tankstelle

Gestern hat ein Mann in einer Tankstelle in der Kulmbacher Straße in Hof randaliert. Der Mann hat die Auslage in der Tankstelle (…)