Münchberg: Digitaler Zwilling nimmt Formen an

Städte und Gemeinden kündigen häufig große Bauprojekte an. In Hof zum Beispiel das geplante Schiller-Quartier am ehemaligen Busbahnhof-Gelände. Für die Bürger ist es aber oft schwer, sich die daraus entstehenden Veränderungen wirklich vorzustellen. Die Stadt Münchberg möchte ihren Bürgern genau das erleichtern. Sie hat eine Firma beauftragt, einen digitalen Zwilling der Genussstadt zu entwerfen. Bis Ende Juni 2023 soll das virtuelle Modell fertig sein. Noch in diesem Monat machen sich die Verantwortlichen daran, Straßen und Gebäude zu definieren. Darauf können sie anschließend aufbauen. Bald wird ein Fahrzeug mit einer integrierten 360-Grad-Kamera zudem Aufnahmen von Häuserzeilen machen. Münchberg soll im Ist-Zustand, aber auch in einem Zukunftsszenario dargestellt werden. Die virtuell begehbaren Räumen sollen unter anderem Nutzungsmöglichkeiten von Leerständen aufzeigen.