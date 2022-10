In der Nacht auf Freitag sollen Diebe eine Hochspannungsleitung von einer Baustelle in Münchberg gestohlen haben. Das teilt die Polizei mit. Die Diebe sollen die rund 200 Meter lange Hochspannungsleitung von einer Baustelle in der Hofer Straße geklaut haben. Wert der Beute: Rund 7.000 Euro. Die Münchberger Polizei sucht nun Hinweise auf die mutmaßlichen Täter.