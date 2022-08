Ein Motorrollerfahrer hat am Samstagnachmittag in Münchberg ein Kind angefahren. Mit dem Kommentar, der 5-Jährige sei selber schuld, (…)

In vielen Orten der Euroherz-Region gibt es bereits seit mehrere Wochen eine enorme Trockenheit in den Böden. Und das hat Folgen: Im (…)

Vor Ferienbeginn: ADAC warnt vor Staus und gibt Tipps

Am Freitag geht es auch in Bayern endlich in die Sommerferien. Und der Ferienstart könnte staureich losgehen. Am kommenden Wochenende (…)