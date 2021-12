Müllgebühren im Hofer Land: AZV beschließt Erhöhung

Für Lebensmittel, Benzin oder zum Heizen: Dafür müssen wir immer tiefer in die Tasche greifen. Nach 13 Jahren gilt das schon bald auch bei den Müllgebühren für die Bevölkerung im Hofer Land. Im Landkreis Hof soll jede einzelne Gebühr 30 Prozent mehr betragen. In der Stadt Hof steigen die Preise um 23,5 Prozent an.

Der stellvertretende Landrat Frank Stumpf erklärt die Gründe:

Dabei spielen unter anderem der CO2-Preis und sinkende Einwohnerzahlen eine Rolle. Nachdem der Hofer Stadtrat und auch der Kreistag die Erhöhung bereits beschlossen haben, zieht am Nachmittag nun auch der Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof auf seiner Verbandsversammlung nach.