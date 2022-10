Müller hofft nach «Covid-Triple» auf schnelle Rückkehr

Thomas Müller hofft nach seiner Corona-Infektion vor dem Bundesliga-Kracher des FC Bayern München bei Borussia Dortmund auf eine rasche Rückkehr. «Das Triple, das Covid-Triple, ist bei mir eingekehrt. Ich muss dazu sagen, dieses Mal hatte ich es nicht auf dem Schirm», sagte der 33 Jahre alte Fußball-Nationalspieler über seinen insgesamt dritten positiven Test auf das Coronavirus in einem Video bei Instagram. «Mir geht es soweit sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt, ich bin da guter Dinge, dass ich auch schnell wieder auf den Platz zurückkehren kann.»

Die Münchner müssen nach einem ebenfalls positiven Test auf das Coronavirus am Samstag vorerst auch auf Joshua Kimmich verzichten. Beide seien symptomfrei und es gehe ihnen gut, hatte der deutsche Rekordmeister mitgeteilt. Kimmich und Müller befinden sich in häuslicher Isolation. Er habe einen «interessanten Bundesliga-Nachmittag vor dem Fernseher» verbracht, berichtete Müller.

Er war erstmals im Februar 2021 corona-positiv getestet worden und von der Club-WM in Katar mit einem separaten Flieger zurückgekehrt. Ein Jahr danach infizierte Müller sich erneut.

Müller und Kimmich hatten beim 4:0 am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen durchgespielt. Für die Bayern steht nach dem Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen am Dienstag das Duell in Dortmund am kommenden Samstag an.

Von den Bayern hatten zuletzt Kapitän Manuel Neuer und Leon Goretzka wegen positiver Tests für die WM-Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft passen müssen, sie standen gegen Leverkusen wieder auf dem Platz.