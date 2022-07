Müller an Schüller: «Gute Genesung, Lea»

Fußball-Nationalstürmer Thomas Müller hat seiner Münchner Clubkollegin Lea Schüller nach deren positivem Corona-Test alles Gute gewünscht. «Oh no! Hoffentlich schüllert es ganz schnell wieder bei der #WEURO2022. Gute Genesung, Lea!», twitterte der Weltmeister von 2014 am Montag. Der DFB hatte zuvor bekanntgegeben, dass Torjägerin Lea Schüller vor dem Gruppenschlager gegen Spanien bei der Europameisterschaft am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) isoliert werden muss.

Bundesliga-Torschützenkönigin Schüller (FC Bayern München) hatte beim 4:0 der deutschen Frauen zum EM-Auftakt ein Tor erzielt. Müller schreibt in den Sozialen Netzwerken unter @esmuellert – was ähnlich mittlerweile auch bei der DFB-Torjägerin Schüller angewendet wird (@esschuellert).