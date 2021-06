Müllentsorgung: Im Vogtland soll Modellversuch starten

In dieser Woche haben wir ausführlich über die Gelbe Tonne diskutiert, und ob sie auch im Hofer Land eingeführt werden soll. Momentan wird Plastikmüll ja noch im Wertstoff-Container entsorgt. Im Vogtlandkreis soll sich bei der Müllabfuhr in Zukunft auch etwas ändern, nur geht es da um den Papiermüll. Bisher werden die Tonnen alle zwei Wochen geleert. Ab 2024/2025 soll in einem Modellversuch im ländlichen Raum nur noch alle vier Wochen geleert werden. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Andreas Schautschick, Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft:

Erst wenn das alles gemacht ist, könne das Projekt starten. Ziel ist eine wirtschaftlichere Tourenplanung und eine bedarfsgerechte Entsorgung.