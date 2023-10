Müllabfuhr im Vogtlandkreis: Neuer Tourenplan greift schon ab November

Beim privaten Müllverbrauch steht Hochfranken statistisch gesehen weit vorne über dem bundesweiten Durchschnitt. Der Vogtlandkreis hingegen liegt mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 408 Kilo deutlich darunter.

Der meiste Abfall am Jahresende fällt wohl an den Feiertagen an. Geschenkpapier, Essensverpackungen und Silvesterknaller füllen dann wieder die Tonnen. Damit sich die Mitarbeiter schon vor dem Jahreswechsel an die neuen Touren im Vogtland gewöhnen können, greift der neue Tourenplan für die Müllabfuhr deshalb schon ab November. Der neue Abfuhrkalender im Vogtland kommt deshalb auch schon früher, heißt es aus dem Landratsamt. Die Zustellung erfolgt ab Mitte des Monats. Er gilt dann ab November bis Oktober 2024. Die Leerungstermine könnt ihr jetzt im Oktober auch schon online unter www.vogtlandkreis.de/abfuhrtermine abrufen.