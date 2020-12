Müllabfuhr im Vogtlandkreis: Abfuhrkalender und Abfallwegweiser 2021 erstmals voneinander getrennt

Nicht nur der Müll wird im Vogtlandkreis sauber getrennt. Ab kommenden Jahr erscheinen auch der Abfuhrkalender und der Abfallwegweise erstmals getrennt voneinander. Der Abfuhrkalender wird in der kommenden Woche an alle Haushalte versendet. In ihm findet ihr dann die Abfuhrtermine für Rest-, Bio- Papier- und Leichtverpackungsmüll – speziell für euer Grundstück. Einen Überblick über alle Abfuhrtermine gibt es auch online. Den Abfallwegweiser 2021 liegt unter anderem in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen als Informationsblatt aus. Alle Dokumente gibt es auch online zum Herunterladen. Ab sofort ist es auch möglich, Anträge zur Abholung von Sperrmüll oder anderen Sonderabfällen, online zu stellen. Alle weiteren Infos dazu findet ihr hier, sowie unter:

www.vogtlandkreis.de/abfallwegweiser

www.vogtlandkreis.de/abfuhrtermine

(Symbolbild)