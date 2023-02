Mühlgrabenradweg in Plauen: Wieder Vandalismus an Bäumen

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Unbekannte in Plauen an Bäumen abreagieren. Wie die Stadt mitteilt, kam es am Mühlgrabenradweg entlang der Elster schon wieder zu Vandalismus. Eine Linde haben die Täter abgebrochen, an drei weiteren ist die Verankerung stark beschädigt worden. Die Stadt schätzt den Schaden auf ca. 2000 Euro. Aus dem Rathaus heißt es, dass in dem Bereich erstmal keine neuen Bäume mehr gepflanzt werden. Das ist nämlich schon in den Jahren 2017, 2018 und 2020 passiert, immer wieder kam es jedoch zu Zerstörungen. Für die Sachgebietsleiterin Baumpflege ist die Zerstörungswut unerklärlich. Es wurde schon Anzeige gestattet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Stadtverwaltung zu melden.

Telefonnummer 03741 291-2686