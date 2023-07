Mühlenthal im Vogtland: Polizei sucht vermisstes Ehepaar

Aus dem Mühlenthaler Ortsteil Saalig wird aktuell ein Ehepaar vermisst. Das meldet die Polizeidirektion Zwickau. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein 80-Jähriger und seine 76-jährige Frau sind am Donnerstagmittag mit ihrem grauen Skoda Roomster mit dem Kennzeichen V-WZ 200 weggefahren. Seitdem ist nicht bekannt, wo sich das Ehepaar aufhält. Zum letzten Mal wurden sie bei sich zuhause in der Dorfstraße gesehen. Beide sind auf Medikamente angewiesen und könnten sich deshalb in einer hilflosen Lage befinden.

Wolfgang Z. ist etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und hat kurze, graue Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein helles, kariertes Hemd. Zudem benutzt er einen Stock als Gehhilfe. Brigitte Z. ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie trägt kurzes, grau-gelocktes Haar.