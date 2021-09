Mountainbike-Zentrum: Arbeiten am Kornberg sollen ruhen

Das Verwaltungsgericht Bayreuth soll das geplante Mountainbike-Zentrum am Großen Kornberg gestoppt haben. Dieses Gerücht macht seit heute Nachmittag die Runde. Wie die Frankenpost berichtet, ruhen die Arbeiten momentan wohl tatsächlich. Sie beruft sich dabei auf die Pressestelle des Landkreises Hof. Dies sei so mit dem Verwaltungsgericht Bayreuth abgesprochen, ein Baustopp sei von Seiten des Gerichts aber nicht verhängt worden, so die Pressestelle laut der Tageszeitung. Gegen das Projekt sind in der Vergangenheit schon mehrere Klagen eingegangen. Kritik kommt vor allem von Naturschützern.